إضراب سائقي الأجرة في بسيون بالغربية.. ومشادات بين الركاب

نظم العديد من سائقي السيارات الأجرة، إضرابًا عن العمل، داخل مركز ومدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية، اليوم السبت، اعتراضًا على الزيادة المقررة من المحافظة بعد تحريك أسعار الوقود، والتي أصبحت 4.25 قرش بدلاً من 3.75 قرش، مطالبين برفعها لـ 6 جنيهات، وبدء بعضهم تطبيقها، ماسبب حالة من الفوضى والمشادات بين المواطنين.

وبسؤال محرر “المال”، أحد سائق خط بسيون – طنطا، ويدعى أسامة شعبان، سبب رفضه تحصيل اﻷجرة المقرر لها 4.25 قرش، قال: “محدش هيقولنا نحصل كام، ومحدش هيلوي درعنا، واﻷجرة بـ 6 جنيهات وإللي مش عاجبة ميركبش”.

يشار إلى أن الحكومة قد أقرت يوم الخميس بتاريخ 29 يونيو الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، لتضم قائمة الأسعار الجديدة، النحو التالي:

سعر لتر البنزين 80، سجل نحو 3.65 جنيه مقابل 235 قرشًا، وبلغ 5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشاً، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه.

ويوضح الجدول التالي، التعريفة الجديدة للأجرة، الصادرة عن محافظة الغربية لمركز بسيون: