إضافة 650 فدانا للغابة الشجرية بمطروح

معتز محمود:أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح زيادة المساحة المزروعة للغابة الشجرية كمرحلة أولي 650 فدانا، لتستوعب مياه معالجة الصرف الصحي لتخفيف الضغط علي محطة معالجة الصرف الصحي وضمان عدم وصول مياه الصرف إلي التجمعات المجاورة .وأضاف المحافظ أنه سيتم حل مشكلة نقل مياه الصرف للغابة الشجرية

معتز محمود:

أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح زيادة المساحة المزروعة للغابة الشجرية كمرحلة أولي 650 فدانا، لتستوعب مياه معالجة الصرف الصحي لتخفيف الضغط علي محطة معالجة الصرف الصحي وضمان عدم وصول مياه الصرف إلي التجمعات المجاورة .

وأضاف المحافظ أنه سيتم حل مشكلة نقل مياه الصرف للغابة الشجرية عن طريق تركيب محول كهرباء، بدلا من تشغيل الطلمبات بالسولار لضمان نقل مياه الصرف بشكل منتظم وأسرع مع سرعة عمل مقايسة تركيب محول الكهرباء .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ داخل القاعة الصغري بالديوان العام لمناقشة توسعات الغابة الشجرية بالكيلو 9 بحضور الإمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، واللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح والأجهزة التنفيذية المعنية .

كما وجه المحافظ الشكر للعاملين بمحطة الصرف الصحي بالكيلو 9 وقرر صرف مكافأة إجادة لهم وذلك لتحملهم ضغط العمل طوال فصل الصيف والعمل طوال الــ 24 ساعة، واستمرارهم مع اللجنة المشكلة من المحافظة في نقل مياه الصرف الفائضة من المحطة، إلي الغابة الشجرية نتيجة الإعداد الكبيرة من المصطافين التي استقبلتها المحافظة خلال فصل الصيف، والتي أدت إلي الزيادة في مياه الصرف الصحي بالمحطة .