إضافة 3 أفرع جديدة.. «البرج سكان» تعتزم زيادة استثماراتها في مصر إلى 400 مليون جنيه

تعاقدت شركة التشخيص المتكاملة IDH، المالكة لمراكز البرج سكان في السوق المصرية، مع شركة فيليبس العالمية لتوريد أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة أجهزة الأشعة التشخيصية لصالح مراكز البرج سكان الجديدة.

واستقبلت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة وفدا رفيع المستوى من شركة فيليبس العالمية لتوقيع العقود الخاصة بالتوريد.

وقال الدكتور أحمد وفائي، مدير مراكز البرج سكان، خلال التوقيع إن التعاقد مع مجموعة فيليبس العالمية يعد شراكة قوية تشمل تزويد البرج سكان بأحدث أجهزة الأشعة والرنين من الأجيال المتقدمة التى لم يسبق دخولها للسوق المصرية، والتى تخفف عن المرضى عناء الوقت والإجهاد عند عمل الفحوصات والأشعات، موضحا أن الشركة تحرص دائما على التعامل مع الكيانات والشركات الكبري للاستفادة من خبرات التدريب والتأهيل للعاملين مما يكون له الأثر الكبير فى دقة وسرعة وجودة التشخيص.

وأوضح أن الشركة تعتز دائما بالشراكة الناجحة مع جميع مورديها والتي منها شركة فيليبس العالمية، لافتا إلى أن عقد الشراكة مع فيليبس يهدف لتوريد البرج سكان بعدد 4 أجهزة أشعة تعد هي الأحدث من نوعها بالعالم، وذلك لفرع الشركة الجديد المزمع افتتاحه بالتجمع الخامس خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلي أن الفرع الجديد سيستفيد من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها الشركة، وذلك عبر توفير إمكانية حصول العملاء على النتائج خلال 24 ساعة من إجراء الاختبار عن طريق رسالة نصية على الهاتف أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الحساب المخصص على تطبيق الواتساب.

وكشف عمر بديوى المدير المالى لشركة التشخيص المتكاملة IDH، أن شركة البرج سكان تمتلك خمسة أفرع على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية تقترب من 250 مليون جنيه.

وقال بديوى خلال حفل توقيع التعاقد مع شركة فيليبس العالمية إن الشركة تستهدف افتتاح ثلاث فروع جديدة خلال الفترة المقبلة لتصبح إجمالي التكلفة الاستثمارية للشركة نحو 400 مليون جنيه.

وأكد السيد وينفريد يانسين عن سعادته بتوقيع هذا العقد وعن دعمه للتعاون مع شركة التشخيص المتكاملة لما وجد من توافق بين رؤى الشركتين لتقديم أفضل الخدمات والوصول لأكبر عدد من المرضى.

ومن جانبه أعرب المهندس إياد الطيب مدير عام فيليبس عن سعادته بالتعاون مع شركة التشخيص المتكاملة IDH وشركتها التابعة البرج سكان وأن الشركة سوف تعمل على توريد أحدث أجهزة الأشعة الطبية والمزودة بأحدث التكنولوجيا شركة البرج سكان.

وأضاف أن الشراكة مع IDH ، جاء ليتوافق مع رؤية كل من الشركتين والتي تهدف إلى تقديم خدمة طبية مرضية للمرضى وتشخيصهم على أجهزة تعد الأكثر حداثة، والتي تهدف لمساعدة الأطباء علي التشخيص الدقيق لحالة المريض وتساعده علي اتخاذ القرار المناسب للعلاج وأضاف أن مجموعة فيليبس العالمية تعد من أفضل الشركات العالمية المتخصصة في المجال الطبي وتعمل في العديد من الدول العربية والأجنبية ويمتد عملها في مصر منذ سنوات طويلة.

وتابع أن توقيع العقد يعتبر بداية للتعاون مع شركة IDH لسنوات مقبلة، وفى جميع الدول التي تعمل بها المجموعة مثل مصر والسودان والأردن ونيجيريا.