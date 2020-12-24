إضافة 20% لإثابة العاملين من حصيلة إنشاء رسالة إلكترونية للحاويات بميناء الإسكندرية

البرنامج الذي طبقته هيئة الميناء العام الماضي لم ينجح

قررت هيئة ميناء الإسكندرية إضافة مادة جديدة لقرارها الخاص بتحصيل مقابل إصدار بطاقة ( VGM )، وإنشاء وإرسال رسالة إلكترونية للحاويات المعبأة والمصدرين من الشاحن.

وينص القرار الخاص بتحصيل تلك القيمة والتي حددها بأن تكون 100 جنيه للحاوية 20 قدما، و200 جنيه للحاوية 40 قدما، ليتم إضافة تلك القيمة إلى فاتورة خروج الشاحنة من الميناء.

ونص القرار الجديد رقم 2585 لسنة 2020 على تخصيص نسبة تصل إلى 20% من حصيلة تلك الرسوم للإثابة العاملين بالهيئة، على أن يتم تطبيقه في بداية يناير المقبل 2021 .

يذكر أن هذا الإجراء يعد جديدا بميناء الإسكندرية وتم تطبيقه في العام الماضي لأول مرة، والذي يعد مقابل إنشاء رسائل إلكترونية للحاويات المعبأة والمصدرة من الشاحن مقدارها 100 جنيه/ حاوية 20 قدم ، و200 جنيه / حاوية 40 قدما.

وفي سياق متصل، بدأت هيئة الميناء في تدريب سائقي الشاحنات المتعاملين بالميناء لتطبيق برنامج جديد بشأن الحجز أون لاين للشاحنات التي ترتاد على الميناء يوميا.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس هيئة الميناء، الربان طارق شاهين، إلى أن البرنامج الذي طبقته هيئة الميناء العام الماضي لم ينجح ولم يتم تشغيله سوى أيام فقط، ليتم البدء في برنامج جديد يستهدف عدم وجود أي من الشاحنات داخل الميناء بدون عمل.

وأوضح شاهين أن الميناء تحولت خلال الفترة الأخيرة لمخزن للسيارات، وهو بخلاف أهداف الموانئ، والتي تستهدف عدم دخول أي من الشاحنات أو السيارات إلا إذا كان لها عمل داخل الميناء فقط.

وأشار إلى أن الميناء بدأت منح دورات تدريبية لمكاتب النقل وسائقي الشاحنات منذ 20 ديسمبر الجاري، وحتى نهاية الشهر في أيام الأحد والثلاثاء والخميس بقاعة التدريب بمبنى رئاسة الهيئة القديم بجوار معهد تدريب الموانئ، بشرط أن يكون السائق أو مكتب النقل حاصل على رخصة سارية لنشاط النقل داخل هيئة ميناء الإسكندرية.