إضافة 18 مليونا و450 ألف دولار.. تقرير «النواب» بشأن التعديل السادس لاتفاقية «تايب» (مستند)

وافقت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصــر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/9/27، لإضافة 18 مليونا و450 ألف دولار أمريكي ، ليصبح إجمالي المنحة 174337626 دولار.

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديل المعروض للاتفاقية يأتي في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الدائم للمؤسسات التنموية المصرية.



وتم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30، وأدخلت عليها خمسة تعديلات من قبل.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب بشأن الاتفاقية: