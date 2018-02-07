إضافة نشاط المبيدات إلى أغراض الدولية للمحاصيل الزراعية

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد تعديل غرض الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بإضافة نشاط تعبئة وإنتاج المبيدات الزراعية، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي.ووافقت اللجنة على قيد تعديل مركز الشركة ومحلها القانوني بإضافة فرع إنتاجي جديد

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد تعديل غرض الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بإضافة نشاط تعبئة وإنتاج المبيدات الزراعية، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي.

ووافقت اللجنة على قيد تعديل مركز الشركة ومحلها القانوني بإضافة فرع إنتاجي جديد، في ضوء تعديل المادة رقم (4) النظام الأساسي للشركة.

وأقرت عمومية الشركة، فى ديسمبر الماضي، إضافة نشاط تعبئة وإنتاج المبيدات الزراعية.

تأسست الشركة عام 1995، وتعمل في مجال شراء أقطان الزهر من المنتجين والتجار والتعاقد مع شركات حلج الأقطان لحليج القطن وبيع النواتج، وكذلك الإتجار في البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخاصة بها، والاستثمار في الأوراق المالية سواء كانت أسهماً أو سندات شراء أو بيع والاشتراك في تأسيس الشركات أو شراء حصص بها أو الاستحواذ عليها لغرضها، وإضافة نشاط الاستيراد للنشاط وذلك في 2017.