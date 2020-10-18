إضافة نشاط الشحن والتفريغ لشعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة

قررت غرفة تجارة القاهرة تعديل مسمى شعبة خدمات النقل الدولي لتكون تحت مسمى “شعبة النقل الدولي والشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية ” .

وفي هذا الصدد أشار أيمن الشيخ رئيس الشعبة أن التعديل جاء بهدف إمكانية إشراك كافة المتعاملين في صناعة النقل الدولي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تعقد غرفة تجارة القاهرة انتخابات الشعب الخاصة بها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تضم 29 شعبة، والتي انتهت دورتها السابقة في نهاية يوليو الماضي.

وفي السياق نفسه قرر أيمن الشيخ رئيس الشعبة للدورة السابقة خوض السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بهدف استكمال ما قامت به الشعبة من متابعة للعديد من الملفات التي تهم شركات النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة. ايمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي

وأضاف أنه من المقرر عن الإعلان خلال الايام المقبلة عن أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة، علاوة على خطة المجلس الجديد، والتي تصب في نطاق استمرار ريادة مصر في النقل الدولي خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت شروط غرفة تجارة القاهرة أن استقبال طلبات الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس ادارة الشعب قبل يوم 25 نوفمبر المقبل على أن يتم تحديد موعد لانعقاد الجمعيات العمومية للشعب التي استوفت اجراءات تشكيلها تباعا.

وتم تأسيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة لأول مرة في مايو 2015 والتي تم تأسيسها بهدف جعل مصر في مركز دولي متقدم في نشاط الشحن الدولي، وتم توجيه دعوة للمشاركة في الشعبة لكافة شركات الشحن الدولي والتوكيلات الملاحية.