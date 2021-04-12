«إضافة للدراما».. شريف سلامة وصبري فواز بوجوه مختلفة في رمضان لأول مرة

بسباق رمضان، شارك الفنان شريف سلامة في بطولة عملين وفواز يقدم لأول مرة منذ سنوات 3 مسلسلات

يشارك شريف سلامة وصبري فواز بوجوه مختلفة في دراما رمضان 2021 لأول مرة، وسط تقديرات نقدية بأنهما سيكونان إضافة لهذه المسلسلات.

وشارك الفنان شريف سلامة في بطولة عملين في شهر رمضان الأول مسلسل لحم غزال مع الفنانة غادة عبد الرازق إنتاج تامر مرسي وتاليف إياد ابراهيم واخراج محمد أسامة وإنتاج الاخوة المتحدين للمنتج اللبناني صادق صباح ، ومشاركته أيضا مع الفنانة روبي في مسلسلها شقة 6 في رمضان .

ويقدم الفنان صبري فواز لأول مرة منذ سنوات 3 مسلسلات في شهر رمضان القادم ، الأول مسلسل ولاد ناس وهو من بطولته مع كوكبة من الفنانين والثاني مسلسل قصر النيل مع الفنانة دينا الشربيني والثالث مسلسل لحم غزال مع الفنانة غادة عبد الرازق .

نادر عدلي : فناني الصف الثاني يسعون للتواجد باستمرار في أكثر من عمل فني

يرى الناقد الفني نادر عدلي أن الممثلين في مصر تحديدا يحبون العمل طيلة الوقت والتواجد في أكثر من مسلسل ، والناس تذكرهم فيها وأعمال فنية اخرى اقل مستوى .

ولفت إلى أن الممثل الملتزم الذي يحاول إيجاد أدوار معينة لتقديمها موجود في السينما بدرجة أكبر ، لكن هناك فنانين لا يتواجدون بصورة كبيرة بينما ينتقون أدوارهم وعمالهم الفنية وذلك يقاس على الفنان يحى الفخراني وليس غيره .

واشار عدلي إلى أن ممثلي الصف الثاني مثل صبري فواز وغيرهم يسعون إلى تقديم أكثر من عمل فني ، لإثبات أنهم متواجدين في السوق وذلك شيئا جيدا ليس فهي أزمة والأهم الادوار التي سيقدمها في مسلسلات شهر رمضان القادم هل ستضيف له بالفعل فنيا أم لا؟ .

ماجدة خير الله : سيكونان إضافة لهذه المسلسلات وظروفهما سمحت بتواجدهما في رمضان

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله فقالت : من حق شريف سلامة او صبري فواز تقديم أكثر من عمل درامي في شهر رمضان ، طالما هذه الأعمال تضيف لهم فنيا كما يرون لأنفسهم فذلك شيئا مميزا .

وأضافت أن سوسن بدر أحيانا تشارك في أكثر من مسلسل في موسم واحد وتقدم أداء فني مميز جدا فيهم ، لافتة إلى أن صبري فواز فنان جيد وسيكون إضافة بالطبع لهذه المسلسلات التي يتواجد فيها في شهر رمضان القادم .

ونوهت إلى أن ظروف هؤلاء الفنانين قد تسمح لهم أحيانا بالمشاركة في أكثر من عمل درامي وذلك ماحدث معهم ، وأوقات أخرى لايجدون الأدوار المناسبة فيكتفون بتقديم مسلسل واحد في رمضان مثل السنين الماضية .