إضافة تحاليل إلزامية للمقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧.

وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

وجاء تعديل اللائحة الأساسية في مسألتين، تضمنت إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم ٣ الوارد باللائحة ” التحاليل الطبية” التي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية ( فيروس الالتهاب الكبدي C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV ، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.