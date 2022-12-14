إضافة المواليد على بطاقات التموين.. الأوراق المطلوبة لمستحقي تكافل وكرامة 2022

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد على بطاقات التموين، منذ السبت الماضي 10/12/2022 في تلقي طلبات المواطنين الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين، حيث استقبلت مكاتب التموين على مستوى الجمهورية إضافة المواليد على بطاقات التموين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر والفئات هى، مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد على بطاقات التموين وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين لاسيما إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022..

إضافة المواليد على بطاقات التموين.. فئات تستحق الدعم التمويني

بعد قرار وزير التموين الخاص بالسماح بإضافة مواليد بعض الفئات على بطاقات الدعم التمويني، تبحث الكثير من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا عن إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022.

وأكدت وزارة التموين، استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50‏ جنيهًا شهريا لكل فرد، ونظرًا لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات.

الأوراق المطلوبة لإضافة مواليد تكافل وكرامة 2022

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأوراق المطلوبة لإضافة أبناء مستحقي تكافل وكرامة على بطاقات التموين وهي كما يلي:

صورة بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

صور بطاقة الرقم القومي لأي فرد موجود في بطاقة التموين.

صور شهادات الميلاد للأشخاص المراد إضافتهم.

صورة كارت تكافل وكرامة.

إفادة من مكتب الشئون الاجتماعية بسريان كارت تكافل وكرامة.

إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022.. الفئات المستفيدة

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يقضي باستقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، بشرط ألا يقل عمر الأطفال المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022، وعن الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على البطاقات التموينية، جاءت كالتالي:

مستحقو معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

يتمكن أصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية فقط إضافة المواليد الجدد من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية واختار أيقونة التموين، أو الدخول مباشرة عبر هذا الرابط: أضغط هنا https://digital.gov.eg/ .

1 – ثم سجل الدخول على بوابة مصر الرقمية، إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

2 – اضغط على سجل حساب جديد.

3 – أكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

4 – اكتب الاسم الأول للأم.

5 – الضغط على خدمات التموين.

6 – إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين لبطاقة التموين، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد.

7 – كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

8 – إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

9 – كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10 – اختر كلمة (إضافة) لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.