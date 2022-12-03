إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.. تعرف على الشروط وطريقة التسجيل

يبحث العديد من المواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، عن كيفية إضافة أبنائهم على البطاقات التموينية، وذلك بعد إعلان الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين 2022، وذلك عبر موقع بوابة مصر الرقمية، في حين أنه لم يتم حتى الآن عن إعلان موعد الإضافة الفعلية على بطاقات التموين.

ويتم حاليًا فقط استلام وتلقي طلبات تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2022، ولم يتم نزول تلك الإضافات على بطاقات التموين لبدء صرف الحصص التموينية الخاصة بهم.

بوابة “المال” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية، للاستفادة من الدعم الحكومي على المواد التموينية فور فتح باب تسجيل طلبات الإضافة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

وقال وزير التموين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياحًا بحد أقصى فردين سيتم تطبيقها ولكن وفقا لشروط معينة منها أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للدخل حاليًا.

وأضاف المصيلحي، أن الفئات المستهدفة من الإضافة خلال الفترة المقبلة هم:

أصحاب المعاش الشهري المنخفض عن 2500 جنيه.

مواليد العمالة غير المنتظمة.

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والمرأه المعيلة والأرملة.

شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

وتتمثل شروط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية الحكومية فيما يلي:

الاضافة بحد أقصى فردين.

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه.

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة.

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

المرأه المعيلة.

الأرملة.

أن تتم الإضافة على موقع بوابة مصر الرقمية.

الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجلا بها 3 أفراد فقط.

كيفية إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

وتقدم بوابة “المال” كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية، للاستفادة من الدعم الحكومي على المواد التموينية فور فتح باب تسجيل طلبات الإضافة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويمكن تقديم طلب إضافة المواليد من خلال اتباع الخطوات التالية:-

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df

سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.

اختيار الصفة ضم أبناء.

اختر كلمة إضافة.

وبذلك يكون قد تم استلام طلب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من خلال السيستم الخاص بالموقع الالكتروني لإضافة المواليد على البطاقات التموينية.