إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022.. شروط وكيفية تنفيذ الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية

زف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية، معلنا عن شروط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين عبر موقع مصر الرقمية، والحد الأقصى لإضافة المواليد؛ تزامنا مع إعلان مجلس الوزراء عن منحة الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، لمدة 6 أشهر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن كيفية إضافة المواليد الجدد، على بطاقات التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية، للاستفادة من الدعم الحكومي على المواد التموينية فور فتح باب تسجيل طلبات الإضافة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية..

إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2022

وقال وزير التموين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياحا بحد أقصى فردين سيتم تطبيقها ولكن وفقا لشروط معينة منها أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للدخل حاليا.

وأضاف الوزير، أن الفئات المستهدفة من الإضافة خلال الفترة المقبلة هم:

أصحاب المعاش الشهري المنخفض عن 2500 جنيه.

مواليد العمالة غير المنتظمة.

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والمرأه المعيلة والأرملة.

شروط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2022

وتتمثل شروط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية الحكومية فيما يلي:

الاضافة بحد أقصى فردين.

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه.

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة.

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

المرأه المعيلة.

الأرملة.

أن تتم الإضافة على موقع بوابة مصر الرقمية.

الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

تقدم بوابة “المال نيوز” كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية، للاستفادة من الدعم الحكومي على المواد التموينية فور فتح باب تسجيل طلبات الإضافة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويمكن تقديم طلب إضافة المواليد من خلال اتباع الخطوات التالية:-

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df.

سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

كتابة صلة القرابة ابن أوابنة

اختيار الصفة ضم أبناء

اختر كلمة إضافة