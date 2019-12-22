إضافة الاستثمار والإصلاح الإداري لمهام رئيس الوزراء و11 نائبا.. تفاصيل التعديل الوزاري

تضمن تشكيل التعديل الوزاري تولي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مسئولية الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري، إضافة إلى مهام منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، وتعيين 11 نائبا للوزراء بالحكومة يتضمنون تعيين 3 نواب لوزير التربية والتعليم من بينهم الدكتور رضا حجازي.

وشمل التعديل تولي الدكتور خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزيرا للعدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وإضافة إلى تولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن الاجتماعي .

ويتضمن أيضا تولي السيد القصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيبابية.

يذكر أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قال إن التعديل الوزاري الذي سيعرض على البرلمان اليوم سيشمل تغيير 6 وزراء، وتبديل مواقع 4 آخرين، مضيفًا أن وزراء الصحة والتموين وقطاع الأعمال والثقافة والأوقاف في مناصبهم.

وأضاف بكري، في سلسلة تغريدات له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: أسامة هيكل وزيرًا للإعلام واستدعى لأداء القسم ظهر اليوم، وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وإلغاء وزارة الاستثمار، وتعيين رانيا المشاط وزيرة السياحة الحالية، وزيرًا للتعاون الدولي، محمد منار وزيرًا للطيران المدني.

وشمل التعديل ضم وزارتي السياحة والآثار، ومرشح لها الدكتور خالد العناني وزير الآثار الحالي، المستشار علاء فؤاد امين عام الهيئة الوطنية للانتخابات وزيرًا لشؤون مجلس النواب، ونيفين جامع وزيرًا للصناعة، وعمر مروان للعدل، والسيد القصير للزراعة.