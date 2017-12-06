إضاءة وزارة الطيران تتجه لتقنية الليد الموفرة

عمر سالمقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكل من وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية القابضة للمطارات (شركة ميناء القاهرة الجوى) لتنفيذ مشروع ريادى لتحويل نظام الإضاءة الحالية إلى إضاءة عالية الكفاءة باستخدام تقنية

عمر سالم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكل من وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية القابضة للمطارات (شركة ميناء القاهرة الجوى) لتنفيذ مشروع ريادى لتحويل نظام الإضاءة الحالية إلى إضاءة عالية الكفاءة باستخدام تقنية ” الليد ” الموفرة للطاقة بمبنى وزارة الطيران المدنى وطريق الفريق أحمد شفيق.

يأتى تنفيذ هذا المشروع فى إطار تضافر الجهود بين كل من الوزارتين من منطلق مسؤليتهما المجتمعية وحرصهما على المساهمة فى خفض إستهلاكات الكهرباء تمشيا مع توجهات الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها حفاظا على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، والحفاظ على البيئة.

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذى تنفذه الوزارة والممول من كل من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتقديم المساهمة المالية لتنفيذ المشروع وكذا تقديم الدعم الفنى لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية مع مراعاة الالتزام بكافة المواصفات الفنية ومتطلبات مستويات شدة الإضاءة طبقا للمواصفات العالمية والمحلية وبما لا يخل براحة جميع المستفيدين بكل من المبنى والطريق- وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الوفر المتوقع فى استهلاك الكهرباء عند استبدال كافة أنظمة الإضاءة الحالية بمبنى وزارة الطيران المدنى حوالي25% كما يصل الوفر إلى50% بالنسبة لطريق الفريق أحمد شفيق.

وجاء قرار تنفيذ هذه النوعية من المشروعات بناء على الوفر المحقق من خفض فى استهلاك الكهرباء بعد تحويل نظم الإضاءه بمبنى صالات الركاب رقم (1) الى الأنظمة الموفرة للطاقة والذي بلغ 40% من إجمالى استهلاك الكهرباء فى المبنى، ومن المتوقع فى حال توافر التمويل استكمال هذا التحول ليشمل كافة المبانى الأخرى التابعة لوزارة الطيران المدنى.

هذا وقد أشاد مسئولي وزارة الطيران المدنى بمستوى الدعم الفنى ومستوى الجودة للمهمات التى تم توريدها بناء على قائمة الموردين المقترحة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة، وكذا الشكر للدعم المادي الذى قدمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال ميزانية مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية خلال مختلف مراحل التنفيذ.

ويأتى تنفيذ مثل هده المشروعات فى إطار تعميم تنفيذ هذه التجربة التى تهدف إلى دعم تحول السوق المصرى لإستخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة وذلك تمشياً مع كل من سياسة الدولة وإستراتيجية وزارة الكهرباء.