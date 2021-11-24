الإسكندرية

إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
مها يونس 8:35 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 8:35 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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تقوم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي للسنة الرابعة على التوالي بمناسبة حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك غداً الخميس الموافق بالخامس والعشرون من نوفمبر الجاري وكذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.


وتهدف حملة الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تقام في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من كل عام إلى رفع الوعي العام في هذا الشأن.

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كما تدعو الحملة الى تلوين العالم باللون البرتقالي والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف.

وتأتي إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، لترسل رسالة حول أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق ذلك.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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