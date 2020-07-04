إصدار 3.5 مليون شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي خلال يونيو (جراف)

ضمن نتائج قطاع الأحوال المدنية.

أصدر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، 3 ملايين و513 ألفًا و750 شهادة ميلاد مميكنة وبطاقة رقم قومي، خلال شهر يونيو الماضي.

يأتي ذلك ضمن جهوده في إصدار البطاقات، وتنفيذ خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن جهود قطاع الأحوال المدنية أسفرت عن إصدار وتجديد 1202184 بطاقة رقم قومي.

وفي مجال إصدار الوثائق المميكنة، تمكنت من إصدار شهادات ميلاد إلى 2311566 شخصًا، وإصدار 78267 قيد عائلي.

وعن الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، أصدرت 2045 شهادة قيد وقائع ميلاد أول مرة، 286 شهادة ساقط قيد ميلاد، 28 شهادة ساقط قيد وفــاة، 320 شهادة قيد وقائع الزواج، 273 شهادة قرار تصحيح، 6824 وثيقة مترجمة.

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بمجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات، عن ضبط 3226 قضية أبرزها: تزوير مستندات، تشكيلات عصابية، إغفال بيانات، انتحالات، قضايا أخرى.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حده، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود لخدمة المواطنين.

ويوضح الجراف التفاعلي أبرز نتائج قطاع الأحوال المدنية، خلال شهر يونيو الماضي: