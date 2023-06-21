إصدار 135 «بطاقة برتقالية» لصالح رحلات الحج البرى

أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات 135 «بطاقة برتقالية» حتى أمس الثلاثاء، لصالح أتوبيسات رحلات الحج البرى المغادرة من مصر، والتى تمر عبر الأردن.

قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، إنها أعلنت منذ مطلع الشهر الجارى عن قيامها بتقديم خدمة التأمين على جميع المركبات السياحية المغادرة الأراضى المصرية لأداء مناسك الحج من “البطاقة البرتقالية”.

وتعرف “البطاقة البرتقالية” بأنها تغطية تأمينية موحدة على المركبات أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، لتغطية المسئولية المدنية عن سيرها أثناء تواجدها بها.

وأضاف لبيب أنه يتم إصدار تلك البطاقة إلكترونيا من مقر المجمعة بالمهندسين أو عبر منفذى سفاجا ونويبع، مشيرا إلى توجه عدد كبير من شركات السياحة إلى المجمعة للحصول على هذه التغطية التأمينية.

وأوضح أن منظومة الإصدار الجديدة تتيح لمالك أو سائق المركبة إصدار البطاقة البرتقالية بشكل إلكترونى دون طباعتها ورقيا، مما يساعد فى زيادة الأمان لعدم ضياعها أو تلفها، وإتاحة التأكد من صحتها عبر موقع الاتحاد العام العربى للتأمين، بجانب منع الغش والتحايل.

ولفت إلى أنه يتم صرف التعويضات الناتجة عن حوادث المركبات التى تحمل بطاقة تأمين برتقالية على حساب قانون البلد الواقع على أرضه الحادث.

الجدير بالذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات تقدم هذه الخدمة للمرة الأولى، وذلك بعد عودة تنظيم رحلات الحج البرى بين مصر والسعودية.