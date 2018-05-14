إصدار 130 ألف بطاقة تموينية

محمد مجدي:تنتهى وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إصدار وتسليم 130 ألف بطاقة تموينية جديدة خلال مايو الجارى، وذلك بين «إصدار أول، بدل فاقد، وبدل تالف».وقال مصدر لـ «المال» إن عدد البطاقات التى يتم إصدارها لأول مرة تبلغ 15 ألف بطاقة على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالى عدد ب

محمد مجدي:

تنتهى وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إصدار وتسليم 130 ألف بطاقة تموينية جديدة خلال مايو الجارى، وذلك بين «إصدار أول، بدل فاقد، وبدل تالف».

وقال مصدر لـ «المال» إن عدد البطاقات التى يتم إصدارها لأول مرة تبلغ 15 ألف بطاقة على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالى عدد بطاقات التموين إلى ما يقرب من 21.4 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

وأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أن البطاقات التموينية التى تم مصادرتها بمحافظة القليوبية بداية الشهر الجارى، مازالت فى النيابة العامة كأحراز، وعند الإفراج عنها سيتم إعادتها إلى أصحابها لصرف مقرراتهم.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث التموين فى ضبط 5 رؤساء مكاتب، و6 مسئولين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، لاستيلائهم على 4394 بطاقة تموينية، وصرف الخبز المدعم دون وجه حق، بقيمة تصل إلى مليون جنيه.

وكانت الوزارة قد طلبت من شركات الكروت الذكية الثلاثة «سمارت، وإيفيت، وفيرست داتا» الأحد الماضى، ايقاف سيستم الماكينات الذكية الخاصة بالصرف فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال مصدر مسؤول فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن وقف السيستم هو لإعادة تأمين وضبط عملية الصرف، بعد القبض على 11 مسئولا بمديرية التموين بالقليوبية.

وأوضح أن الإجراء لن يستغرق أكثر من 24 ساعة، مشيرا إلى أنه يتم تحديث السيستم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، من خلال غرفة العمليات المركزية المشتركة، وأكد أنه يتم صرف المقررات والخبز بشكل دورى فى كل محافظة يتم الانتهاء من عمليات تحديث نظامها.

يشار إلى أنه يتم يومياً صرف ما يقرب من 360 مليون رغيف مدعم لنحو 80 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية، بالإضافة إلى صرف مقررات لما يقرب من 71 مليون مواطن، من خلال 28 ألف مخبز مدعم، و33 ألف بقال تموينى، و3 ألاف فرع تابع للمجمعات الاستهلاكية الثلاثة، النيل والأهرام والإسكندرية.

