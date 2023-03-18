إصدار مؤشر التجارة بين الصين وإفريقيا خلال المعرض التجاري في يونيو

سيتم إصدار مؤشر التجارة بين الصين وإفريقيا لأول مرة خلال الدورة الثالثة للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا، والتي ستعقد في الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو من العام الجاري في مدينة تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، بحسب وكالة شينخوا.

ووفقا لما ورد خلال حدث ترويجي أقيم الخميس الماضي، ستعقد فعاليات عديدة خلال المعرض تشمل منتديات ومحادثات تجارية وندوات، كما سيضم الحدث ثماني دول إفريقية كضيوف شرف، هي بنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وملاوي والمغرب وموزمبيق ونيجيريا وزامبيا.

وسيصدر أيضًا خلال المعرض تقرير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وإفريقيا.

جدير بالذكر أن المعرض أقيم لأول مرة في عام 2019، وهو منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الإفريقية.