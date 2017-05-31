إصدار السندات في بورصة موسكو 4 تريليونات روبل في 4 أشهر

خالد بدر الدين قفز إجمالي إصدار السندات في بورصة موسكو خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى أكثر من 4 تريليونات روبل (71 مليار دولار) بالمقارنة مع تريليوني روبل طوال عام 2014 بفضل الإصلاحات الهامة التى نفذتها بورصة موسكو في البنية التحتية في السنوات الأخيرة ومنها تطبيق أنظمة جديدة للتسوية

خالد بدر الدين

قفز إجمالي إصدار السندات في بورصة موسكو خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى أكثر من 4 تريليونات روبل (71 مليار دولار) بالمقارنة مع تريليوني روبل طوال عام 2014 بفضل الإصلاحات الهامة التى نفذتها بورصة موسكو في البنية التحتية في السنوات الأخيرة ومنها تطبيق أنظمة جديدة للتسوية وإيداع مركزي للأوراق المالية مما يجعل الإدراجات المحلية أكثر جاذبية.

وذكرت وكالة رويترز إن تم إدراج أسهم جديدة بقيمة 121 مليار روبل (2.15 مليار دولار) في بورصة موسكو العام الماضي بينما هوى إصدار الشركات الروسية لأسهم في بورصات أجنبية بدرجة كبيرة بعد العقوبات التي فرضت على روسيا في 2014 بسبب غزو أوكرانيا، وكذلك بعد انهيار أسعار النفط الذي يشكل الأساس للصادرات الروسية.

ولم تقدم شركات روسية على الإدراج في بورصة لندن منذ فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية لكن عشر شركات أدرجت أسهمها في موسكو منذ بداية 2016 بينما تدفقت شركات روسية كثيرة في السابق على بورصات عالمية مثل لندن ونيويورك لتعزز موقفها الدولي وتدخل إلى أسواق رأسمالية أكبر بعد العقوبات التي فرضها الغرب عليها .

وقال ألكسندر أفاناسييف الرئيس التنفيذي لبورصة موسكو إن بورصة موسكو جاهزة لأول إصدار لسندات حكومية روسية مقومة باليوان الصيني قائلا إنها تحتاج فقط “للضغط على الزر” فور أن تتفق الحكومتان الروسية والصينية على اتفاق البيع الذي تعرض للتأجيل.