إصدارات سوق السندات الصينية تتجاوز تريليون دولار خلال مارس

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إجمالي إصدارات السندات في الصين بلغ 7.27 تريليون يوان (حوالي 1.05 تريليون دولار أمريكي) في مارس المنقضى، بحسب وكالة شينخوا.

وبلغت إصدارات سندات الخزانة 806 مليارات يوان، بينما بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 890 مليار يوان، وفقا لبنك الشعب الصيني.

وفي مارس، بلغت إصدارات السندات المالية 1.26 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 1.72 تريليون يوان.

ووصل حجم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية إلى 37.41 مليار يوان، فيما بلغت إصدارات شهادات الإيداع بين البنوك 2.51 تريليون يوان.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه بحلول نهاية مارس الماضي، بلغت قيمة السندات غير المسددة المحتجزة 147.5 تريليون يوان.