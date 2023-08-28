إصدارات «تمويلي» تُسجل 2.5 مليار جنيه النصف الأول من 2023

قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي بشركة “تمويلي للتمويل متناهي الصغر”، إنها منحت تمويلات منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية النصف الأول بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أنها تستهدف منح 2 مليارًا جديدة خلال الفترة المتبقية من 2023، ليصل الإجمالى خلال العام ككل حوالى 4.5 مليار جنيه.

ولفت «خورشيد» إلي أن متوسط حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للعميل الواحد يتراوح من 20 إلى 22 ألف جنيه.

وأوضح أن الشركة تأسست منذ عام 2017، وبدأت نشاطها الفعلى بالعام التالى لهُ 2018، مشيرًا إلى أنها تمتلك فى الفترة الراهنة 200 فرع منتشرة فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابع أنهُ منذ بداية النشاط الفعلى وحتى الوقت الحالى بلغ إجمالى التمويلات نحو 11 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 420 ألف عميل.

فيما أشار إلى أن حجم رصيد المحفظة القائم حاليًا يبلغ نحو 3.1 مليار جنيه، وبواقع 150 ألف عميل نشط أيضًا على مستوى المجالات المختلفة.

ونوه أن «تمويلي» بدأت عملها بالمنتجات التمويلية التقليدية العادية، ثم توسعت عقب ذلك وأضافت أخرى مثل تمويل وسائل النقل الخفيف، والأصول المنقولة من عدد وآلات، بجانب التمويل الأخضر، موضحًا أن الشركة كانت من الأوائل على مستوى السوق المحلية فى إضافة هذا النوع التمويلي، عقب حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح هذا المنتج.