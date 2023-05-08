إصدارات السندات والصكوك تتراجع في الخليج إلى 28.3 مليار دولار في الربع الأول

بلغت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 28.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 36.3 مليار تم جمعها خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض نسبته 22.1% على أساس سنوي، حسبما ذكر “مسح سوق السندات والصكوك الخليجية للربع الأول من عام 2023”.

ومن حيث عدد الإصدارات ، كان هناك 62 إصدارًا للدين الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 76 إصدارًا لنفس الفترة في عام 2022.

إصدارات السندات والصكوك

وتصدرت جهات الإصدار السعودية سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2023 ، حيث جمعت ما مجموعه 21.3 مليار دولار، تمثل 75.4% من إجمالي القيمة التي تم جمعها في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكيانات الإماراتية بنسبة 19.9% من إجمالي الإصدارات الأولية أو ما يعادلها. 5.6 مليار دولار.

جمعت الكيانات القطرية ما مجموعه 0.9 مليار دولار تمثل 3.2٪ من إجمالي إصدارات الدين الأولي ، بينما جمعت جهات الإصدار الكويتية ما مجموعه 0.4 مليار دولار من الديون الأولية ، تمثل 1.6٪ من جميع الإصدارات. لم يكن هناك أي إصدار للديون من قبل كيانات البحرين أو عمان خلال الربع الأول من عام 2023.

نسبة الإصدارات السيادية

شكلت الإصدارات السيادية من قبل كيانات دول مجلس التعاون الخليجي 60.2٪ من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2023 ، حيث بلغت 17.0 مليار دولار أمريكي ، وانخفضت بنسبة 21.2٪ على أساس سنوي عن قيمتها في الربع الأول من عام 2022.

من ناحية أخرى، بلغت الإصدارات الأولية للشركات 11.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 لتشكل 39.8% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.5% على أساس سنوي عن قيمتها في الربع الأول من عام 2022.

تراجع إصدارات الصكوك

ارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 167.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023، بإجمالي 23.0 مليار دولار ، تمثل 81.4% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.

من ناحية أخرى ، شكلت إصدارات الصكوك 18.6% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية خلال الربع الأول من عام 2023 ، متراجعة بنسبة 81.1% على أساس سنوي لتصل إلى 5.2 مليار دولار ، مقابل 27.7 مليار دولار تم جمعها في الربع الأول من عام 2022.

القطاع الحكومي يسجل أكبر إصدارات

استحوذ القطاع الحكومي على أكبر قدر من إصدارات الديون الأولية من حيث القيمة ، حيث بلغ إجمالي إصدارات الدين الأولية 11.5 مليار دولار ، أو 40.7% من إجمالي قيمة الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2023.

وجاء القطاع المالي (متضمناً الجهات شبه الحكومية) في المرتبة الثانية في مساهمته في القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية في المنطقة، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 10.9 مليار دولار ، ويمثل 38.6٪ من إجمالي السوق.

آجال الإصدار

سيطرت الإصدارات التي تتراوح مدتها بين 10 و 30 سنة على أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة الإجمالية ، حيث جمعت ما مجموعه 13.5 مليار دولار، أو 47.8٪ من إجمالي قيمة الإصدارات.

وجاءت الإصدارات التي تقل مدتها عن 5 سنوات في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية زادت 7.2 مليار دولار أو 25.5٪ من إجمالي قيمة الإصدارات.

الصدارة للإصدارات المقومة بالدولار

قادت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي سوق السندات والصكوك الخليجية الأولية في الربع الأول من عام 2023 ، حيث جمعت ما مجموعه 25.6 مليار دولار أمريكي أو 90.4% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي.

تلاه الريال السعودي ، حيث جمعت الإصدارات المقومة بالريال السعودي ما مجموعه 1.1 مليار دولار أو 3.9% من إجمالي قيمة الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.