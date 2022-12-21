إصدارات أسهم زيادات رأس مال الشركات تقفز 122.8% سبتمبر الماضي والتأسيس تتراجع 30.3%

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع قيمة أسهم تأسيس الشركات في سبتمبر الماضي 30.3% سبتمبر الماضي، لتسجل 2.414 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.46 مليار جنيه الشهر المناظر من عام 2021.

وفي المقابل قفزت قيمة أسهم زيادات رأس مال الشركات في سبتمبر 2022 بـ 122.8%، مسجلة 22.966 مليار جنيه، مقابل 10.305 مليارات جنيه الشهر المناظر.

وأظهر التقرير تراجعا في عدد إصدارات أسهم تأسيس الشركات بـ 32.8% مسجلة 1.37 إصدار فقط، مقابل 204 إصدار، وانخفاض عدد إصدارات أسهم زيادات رأس المال بـ 10.3% مسجلة 122 إصدار مقابل 136 إصدار.

يشار إلى أن العام الحالي شهد عدة صدمات وضغوط اقتصادية جراء إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، والمحلي، ما عزز حالة عدم اليقين وخلق مخاوف من ضخ استثمارات جديدة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعت قيمة أسهم تأسيس الشركات 31.3% مسجلة 23.980 مليار جنيه، بعدد 1351 إصدار، مقارنة بـ34.885 مليار جنيه بعدد 1463 إصدار.