إصابتان خلال مشاجرة 3 أطراف بالأعيرة النارية أمام معرض سيارات في القاهرة

نشبت مشاجرة بين 3 أطراف ضموا 7 أفراد أمام معرض سيارات في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة وأسفرت عن وقوع إصابتين أحدهما من بين أطراف المشاجرة والآخر تصادف مروره في توقيتها، واستخدم فيها أسلحة نارية مع إطلاق أعيرة في الهواء وخرطوش، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين في دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص بحوزة أحدهم فرد خرطوش، طرف ثان: 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش بالظهر، طرف ثالث: أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثاني بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث.

وأوضحت التحريات إلى أن المشاجرة تطورت إلى مشاجرة تعدى من الطرفين على بعضهم بالضرب، وأطلق أحد أفراد الطرف الأول عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثًا إصابة أحد أفراد الطرف الثاني، وكذا إصابة أحد الأشخاص تصادف تواجده بمحل المشاجرة.

وأطلق الطرف الثالث عيارًا ناريًا في الهواء من الطبنجة المضبوطة بحوزته، خشية إتلاف طرفي المشاجرة للسيارات الخاصة بالمعرض.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.