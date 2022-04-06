أصيب 9 أشخاص بعد انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر بني سويف الزراعي أمام مركز العياط بمحافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة، عن وقوع حادث مروري أعلى طريق مصر – بني سويف الزراعي بقرية المتانيا في العياط، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 9 أشخاص، نقلوا لمستشفى العياط العام لتلقي العلاج.

وجارٍ عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.