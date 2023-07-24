إصابة 7 أشخاص في حريق مصنع للأخشاب والكراسي بالعبور (صور)

نشب حريق داخل مصنع للأخشاب وصنع الكراسي في الحي السابع بمدينة العبور في محافظة القاهرة -اليوم الإثنين- وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران بعد انتقال سيارات الإطفاء لمكان البلاغ.

ونقلت سيارات الإسعاف مصاب في حريق مصنع الكراسي بمنطقة العبور إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، وعالجت 6 آخرين بمكان الحريق.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور.

وعلى الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع خطر امتداده.

وكشف الفحص الأولى عن نشوب حريق بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع خطر امتدادها.