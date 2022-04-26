إصابة 5 أشخاص بمشاجرة في التجمع الأول.. وضبط أطرافها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على أطراف مشاجرة نشبت في منطقة التجمع الأول، وتسببت في إصابة 5 أشخاص بعدما تعدوا على بعضهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين في منطقة التجمع الأول.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها، بين طرف أول: 3 أشخاص -اثنين منهم مصابين- طرف ثانٍ: 3 أشخاص “مصابين”، بسبب خلاف حول قيمة بيع مواد غذائية من داخل الكشك عمل الطرف الأول.

واتضح من الفحص تطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب، باستخدام عروق خشبية والتراشق بالحجارة.

ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.