إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة سوزكى ڤان وأتوبيس خاص، أعلى طريق مصر – السويس الصحراوي ، بجوار كارتة هليوبوليس بمصر الجديدة، اتجاه العاصمة الإدارية.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة عن وجود حادث تصادم بطريق بطريق مصر السويس الصحراوي، بجوار كارتة هليوبوليس بمصر الجديدة اتجاه العاصمة الإدارية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين اصطدام سيارة سوزكي ڤان وأتوبيس خاص.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، ونقل المصابين لمستشفى الشروق العام لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.