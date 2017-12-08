إصابة 49 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي

عادل عبد الجواد: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني أن 49 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة فى الاشتباكات التي وقعت بعد ظهر اليوم الجمعة، على حدود قطاع غزة بالرصاص المطاطي ونيران الجيش الإسرائيلى الحية.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يعترض الف

عادل عبد الجواد:

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني أن 49 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة فى الاشتباكات التي وقعت بعد ظهر اليوم الجمعة، على حدود قطاع غزة بالرصاص المطاطي ونيران الجيش الإسرائيلى الحية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يعترض الفلسطينيين عن طريق إطلاق النيران عليهم، وتشتيت الحشود بالغاز المسيل للدموع، وزعمت أن جنود الاحتلال يتعرضون للإطارات المحترقة ورشق الحجارة على قوات الأمن في عدة مواقع على طول الحدود.

وتأتي المظاهرات احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومن جانبه، أصدرت لجنة الرصد لعرب إسرائيل بالقدس بيانا حثت فيه الجمهور الفلسطيني على المشاركة في المواجهات الجارية، ونادت الحركات الطلابية بتنظيم مظاهرات في الحرم الجامعي.

ونشرت لجنة الرصد العرب اسرائيل البيان بعنوان “القدس عربية – اسلامية وفلسطينية”، ووفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي فإن حوالي 3000 فلسطيني تظاهروا بعد ظهر اليوم في حوالي 30 منظقة في الضفة الغربية.

