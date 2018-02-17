إصابة 4 عسكريين إسرائيليين في هجوم عند قطاع غزة

متابعات أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين، حالة اثنين منهما حرجة، بتفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة عسكرية تابعة للجيش استهدفت بانفجار عبوة ناسفة، مضيفا أن الدبابات الإسرائيلية ردت على التف

متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين، حالة اثنين منهما حرجة، بتفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة عسكرية تابعة للجيش استهدفت بانفجار عبوة ناسفة، مضيفا أن الدبابات الإسرائيلية ردت على التفجير بقصف مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأضاف أدرعي أن الجيش يحمل حركة “حماس” مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، فوق وتحت الأرض.

هذا ونقلت صحف إسرائيلية عن مصادر في الجيش أن بين العسكريين الجرحى، ضابطان اثنان.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم “حادثا خطيرا”، متوعدا بالرد “بشكل مناسب”.