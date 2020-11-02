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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على أولوية المرور بالجيزة.. وضبط الجناة

في منطقة بولاق الدكرور.
أماني عوض 11:37 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 11:37 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص من طرفي مشاجرة نشبت بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أدت لإصابة 4 أفراد وحريق محدود أمام محل.

وكشفت تحريات قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، عن حدوث مشادة كلامية بين الطرفين أحدهم سائق مركبة “توك توك”، وآخر قائد دراجة نارية، حول أولوية المرور.

وأضافت التحريات أنهم تراشقوا خلال المشاجرة بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، مما أدى إلى إصابة 4 من الطرفين.

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ولفتت إلى استخدام أحد أطرافها ألعاب نارية “شماريخ” نتج عنها تطاير شظايا، أشعلت النيران بأريكة متواجدة أمام محل (تنجيد) بمكان الواقعة.

وأخمدت النيران في حينه، واتهم مالك المحل أحد أطراف المشاجرة بالتسبب في حرقها.

وبمواجهة أطراف المشاجرة اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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