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إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام أتوبيس وسيارة ملاكي بالخليفة

نشبت مشادة بين الطرفين بعد الحادث.
أماني عوض 3:38 م, الجمعة, 5 مارس 21 3:38 م, الجمعة, 5 مارس 21

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تسبب حادث مروري وقع في ميدان صلاح الدين بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، في إصابة 4 أشخاص بينهم محصل وطالبين، إثر اصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس نقل عام، اليوم الجمعة، مع تلفيات في السيارتين.

كان قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، قد تلقى بلاغًا من الأهالي عن وقوع حادث تصادم في ميدان صلاح الدين.

وبالانتقال والفحص اتضح تصادم أتوبيس نقل عام قيادة سائق – 33 عامًا- وسيارة ملاكي ماركة “كيا سيراتو” قيادة طالب 22 عامًا، مقيم في التجمع الأول.

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وتسبب الحادث في تلفيات باكصدام خلفي للسيارة الملاكي، وعلى إثره نشبت مشادة بين الطرفين، انضم بها طالب آخر 21 عامًا، صديق لقائد السيارة.

وأدت المشادة إلى إصابة الطالبين ومحصل -54 عامًا- وسائق سيارة نقل عام، بخدوش وسحجات، وكسر بمرايا ومساحات الأتوبيس.

واصطحبت الأجهزة الأمنية الأطراف لقسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر محضرًا يحمل رقم 1035 جنح الخليفة لعام 2021.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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