إصابة 3 أشخاص وضبط 17 قطعة أثرية في مشاجرة بأسيوط

وكالات: ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، الاثنين، القبض على 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة نشبت بينهم بسبب مشادة كلامية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وضبط بحوزة أحدهم 17 قطعة يشتبه في أثريتها. وتلقى اللواء عاطف قليعي مدير…





وكالات:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، الاثنين، القبض على 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة نشبت بينهم بسبب مشادة كلامية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وضبط بحوزة أحدهم 17 قطعة يشتبه في أثريتها.





وتلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بحى السادات ـ دائرة القسم، وبالانتقال إلى هناك، ضبط طرفيها، طرف أول «م. م. م.- 21 عاما- طالب» ومقيم الواسطى ـ دائرة مركز الفتح وبحوزته بندقية آليه عيار 7.62 × 39، و27 طلقة من ذات العيار وفرد خرطوش محلى الصنع، و22 طلقة لذات السلاح، و17 قطعة يشتبه في أثريتها، و«م.ع.م.- 18 عاما- طالب» ومقيم نزلة عبداللاه ـ دائرة قسم ثان أسيوط، وطرف ثان «أ.ع.أ. -43 عاما- عامل» مصاب برش خرطوش بالوجه والظهر والكتفين، و«م.ا.ع- 20 عاما- طالب» مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، مقيمان حي السادات ـ دائرة القسم، و«م.ا.م- 22 عاما- عامل» مقيم جسر السلطان ـ دائرة القسم مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لقيام أحد صبية الطرف الثاني بالعبث بالدراجة البخارية الخاصة بالطرف الأول.

وبسؤال الطرف الثاني اتهم الطرف الأول بالتعدي عليهم بالضرب من سلاح ناري كان بحوزتهم محدثاً إصابتهم، وبمواجهة الأول من الطرف الأول اعترف بارتكابه للواقعة والسلاح المضبوط هو المستخدم فيها والقطع- المشتبه في أثريتها- بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.