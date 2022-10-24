إصابة 3 أشخاص في سقوط سقالات إنشائية بمحور الفريق كمال عامر بالجيزة (صور)

تسبب سقوط سقالات خشبية وحديدية إنشائية في محور الفريق كمال عامر أمام محطة مترو أنفاق فيصل بمحافظة الجيزة -اليوم الإثنين- بإصابة 3 أشخاص من عمال ومواطنين أثناء مرورهم بالتزامن مع الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة ، قد تلقت إخطارًا بسقوط سقالات خشبية وحديدية من أعمال إنشاءات في محور الفريق كمال عامر، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية بالواقعة، ورجال الحماية المدنية لمتابعة الحادث، والتعامل مع الموقف.

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب سقوط السقالات.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قررت تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور الفريق كمال عامر، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة كوبري الخشب اتجاه كوبري فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.