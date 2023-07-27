إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي، بنطاق دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بطريق أسيوط الصحراوي، في نطاق دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص اتضح انقلاب سيارة سوزوكي.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص ونقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج.

ويجري رجال المباحث التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.