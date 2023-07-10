إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية خلال مشاجرة في القاهرة.. والسبب: خلافات الجيرة

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية «رش خرطوش» خلال مشاجرة نشبت بينهم و4 آخرين في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة بسبب خلافات الجيرة، واستخدموا فيها الأسلحة البيضاء والنارية.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش، إثر إدعاء مشاجرة في المنطقة.

وبالانتقال وسؤال المصابين، اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم و4 أشخاص آخرين، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة على إثرها اعتدى عليهم بالضرب باستخدام سلاح ناري، نتج عنه إصابتهم المشار إليها، ولاذو بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.