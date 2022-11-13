إصابة 20 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر

تسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق التوسعات الشمالية بجوار ماونتن فيو بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إصابة 20 عاملًا، كانوا على متن السيارة أثناء نقلهم لأحد المشاريع السكنية بالمنطقة، اليوم الأحد.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا عن حادث انقلاب سيارة في طريق التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرور إلى مكان البلاغ.

ونقلوا 16 مصابًا إلى مستشفى أكتوبر المركزي، و4 آخرين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي العلاج.

وتمكن رجال المرور من خلال الاستعانة بالأوناش لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضرًا بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع الاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين لكشف الملابسات.