إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي

أونا أصيب صباح اليوم السبت، 11 شخصًا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة أجرة كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف ونقلوا جميعا للمستشفى. واستقبل مستشفى بنى سويف العام، كلا من ”عزة عبد الكريم – 38 سنة، محمد راضى -40 سنة، جمال محمود 23 سنة، ونجلته دينا 13 سنة وشقيقها

أونا

أصيب صباح اليوم السبت، 11 شخصًا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة أجرة كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف ونقلوا جميعا للمستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام، كلا من ”عزة عبد الكريم – 38 سنة، محمد راضى -40 سنة، جمال محمود 23 سنة، ونجلته دينا 13 سنة وشقيقها ياسين 13 عاما، خالد احمد 13 عاما، هبة خالد 7 سنوات، تقوى جمال عامان، أميرة خالد – 21 سنة، إسلام احمد 23 سنة، نادية محمود 9 أعوام، وجميعهم مصابين بكدمات وجروح وكسور متفرقة ويتلقون العلاج داخل المستشفى لحين تماثلهم الشفاء التام.

من جانبه، قال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المستشفى العام تعمل علي مدار اليوم وفي حالة طوارئ دائمة خلال ايام العيد لتقديم خدمة طبية سريعة للمواطنين.

