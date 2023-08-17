إصابة 10 في حادث مروري بمحور روض الفرج (صور)

شهد محور روض الفرج في اتجاه طريق مصر الإسكندرية الصحراوي -اليوم الخميس- حادث مروري أسفر عن إصابة 10 أشخاص إثر اصطدام لوري بسيارة نقل، وانقلابهما أسفل نفق أبو رواش بمحافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل نفق أبو رواش بمحور روض الفرج، اتجاه الطريق الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام لورى بسيارة نقل مما تسبب في انقلابهما.

ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص وجري نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.