إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا

تأكدت إصابة الأمير تشارلز نجل ملكة بريطانيا وولي عهدها بفيروس كورونا المستجد ويخضع حاليا لعزلة ذاتية في اسكتلندا، وفقا لسي إن إن.

وبحسب بيان من قصر “كلارنس هاوس” : ” ثبت أن أمير ويلز مصاب بالفيروس التاجي”.

ووفقا للبيان كان الأمير ذو الـ71 عاما يعاني من أعراض خفيفة، لكنه حاليا في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد.

وتابع: “تم اختبار دوقة كورنوال (كاميلا زوجة الأمير تشارلز) أيضًا ولكن ليس ثبت عدم إصابتها بالفيروس”.

وأضاف أنه وفقًا للنصيحة الطبية والحكومية، أصبح الأمير والدوقة الآن معزولين ذاتيًا في قصرهم باسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن الاختبارات أجريت بواسطة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أبردينشاير حيث استوفوا المعايير المطلوبة للاختبار.

وتابع: “لا يمكن حتى الآن التأكد من المصدر الذي أصاب الأمير بالفيروس سبب العدد الكبير من الأحداث العامة التي شارك فيها خلال الأسابيع الأخيرة.”

وأضاف القصر أن الملكة “لا تزال في صحة جيدة”.