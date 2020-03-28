إصابة وزير بريطاني آخر بفيروس كورونا

أعلن وزير بريطاني، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي بعد تبين إصابته بـ فيروس كورونا، ليصبح بذلك ثالث مسئول حكومي يصاب بالمرض بعد رئيس الوزراء ووزير الصحة.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قال وزير الدولة لشئون اسكتلندا، أليستر جاك، إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا كوفيد- 19.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، منوها إلى سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي.

وكذلك أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن لديه أن أعراضه متوسطة من مرض كوفيد- 19 وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.

وفي وقت سابق، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب هو الآخر بالفيروس.

ويمضي الأمير تشارلز فترة العزل الذاتي التي تبلغ مدة أسبوعين هو وزوجته في مقر إقامتهما في بيركهول في اسكتلندا.

وبحسب البيان الملكي فقد أجرى الأمير تشارلز الفحوصات المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة أبردينشير شمالي اسكتلندا وتم استيفاء المعايير المطلوبة للاختبار.