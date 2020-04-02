الوزير ليتسمان كان قد عارض إجراءات حكومة بلاده لمواجهة الفيروس

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصابة وزير صحة الإحتلال الحاخام “يعكوب ليتسمان” زعيم حزب “يهوديت هتوراة”، وزوجته بفيروس كورونا،.

وقالت الوزارة إنهم يتلقون العلاج وسيظلون في عزلة وإشراف وفقًا للمبادئ التوجيهية للوزارة.

“ليتسمان” عارض إجراءات الحكومة لمواجهة الفيروس، بزعم مخالفتها لتعاليم الشريعة اليهودية، وبذلك يزيد عدد المصابين عن 6 آلاف، نتج عنها 26 وفاة.

وأفاد موقع “واللا” الإسرائيلي الذي أورد الخبر أنه من المتوقع أن يدخل مدير عام وزارة الصحة وكبار المسؤولين الآخرين العزلة.

والتقى ليتسمان مساء الثلاثاء مع مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان ورئيس القسم الطبي الدكتور فيريد عزرا ، ومن المتوقع أن يدخل الاثنان العزلة.

وقد يضطر كبار المسؤولين الآخرين وحتى المسؤولين الحكوميين ، الذين التقوا بـ ليتسمان خلال الأسبوعين الماضيين ، إلى عزل أنفسهم.

وتأتي زيادة المبادئ التوجيهية علي خلفية زيادة عدد المصابين إلى 6092 ، منهم 95 في حالة خطيرة.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 26 حالة.