إصابة وزير الخارجية الياباني بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وأنه يتعافى في منزله.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنه لم يتم تحديد أي مخالطين له عن كثب في الوزارة.

وقال مسئول في الوزارة إن “هاياشي” أُصيب بحمى خفيفة في وقت سابق لكن أعراضه الحالية تقتصر على التهاب الحلق.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن “هاياشي” ألغى حضوره جلسة للبرلمان اليوم الأربعاء بعد إصابته بالحمى.

إصابات كورونا في اليابان

سجلت اليابان أمس الثلاثاء، 22 ألفا و122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8 ملايين و854 ألفا و553 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم أيضا تسجيل 39 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و636 حالة.

وأضافت القناة أن هناك 93 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 8 ملايين و531 ألفا و59 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 530 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 530 مليونا و78 ألف حالة، مقابل 529 مليونا و370 ألف حالة في نفس الوقت يوم أمس.

وجرى مراجعة إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 292 ألف وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.