إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا

أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان عن تمنياته للنائبة بالشفاء العاجل.

أعلنت محافظة أسوان عن إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الحالة.

ومن جانبه أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان عن تمنياته للنائبة بالشفاء العاجل.

وقال” “نطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة وسيتم دخولها العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة”.

وأضاف: “مديرية الصحة ستقوم بإتخاذ اللازم من أخذ عينات و إجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة”.

وسبق أن أعلن د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعد ثبوت إيجابية التحليل الذي أجري له، مؤكدًا استقرار حالته الصحية، واعتزامه إكمال البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، وإتمام بقية الإجراءات الخاصة بعلاج المر

إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا