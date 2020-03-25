إصابة نائبة رئيس وزراء إسبانيا بفيروس كورونا

يذكر أن إسبانيا سجلت 2991 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما وصلت أعداد الإصابات إلى 42 ألفًا و58 حالة إصابة، حتى صباح الأربعاء، وفقًا لإحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.

أصيبت نائبة رئيس وزراء إسبانيا، كارمن كالفو، مساء اليوم الأربعاء بفيروس كورونا .

وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان نقلته وكالة “رويترز” إن نتائج الاختبارات الإيجابية على نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو اتضح أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إن اختبار كالفو كان إيجابيا للفيروس في اختبار أجري يوم الثلاثاء، بعد اختبار سلبي سابق.

ولكن تم إجراء اختبار آخر، لأن الاختبار الأخير أثبت أنه غير حاسم.

وأضافت الحكومة الإسبانية “إن كالفو، المولودة عام 1957، كانت في حالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي”.

يذكر أن إسبانيا سجلت 2991 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما وصلت أعداد الإصابات إلى 42 ألفًا و58 حالة إصابة، حتى صباح الأربعاء، وفقًا لإحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.