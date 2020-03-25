لايف

إصابة نائبة رئيس وزراء إسبانيا بفيروس كورونا

يذكر أن إسبانيا سجلت 2991 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما وصلت أعداد الإصابات إلى 42 ألفًا و58 حالة إصابة، حتى صباح الأربعاء، وفقًا لإحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.
المال - خاص 8:22 م, الأربعاء, 25 مارس 20 8:22 م, الأربعاء, 25 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أصيبت نائبة رئيس وزراء إسبانيا، كارمن كالفو، مساء اليوم الأربعاء بفيروس كورونا .

وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان نقلته وكالة “رويترز” إن نتائج الاختبارات الإيجابية على نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو اتضح أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إن اختبار كالفو كان إيجابيا للفيروس في اختبار أجري يوم الثلاثاء، بعد اختبار سلبي سابق.
ولكن تم إجراء اختبار آخر، لأن الاختبار الأخير أثبت أنه غير حاسم.

وأضافت الحكومة الإسبانية “إن كالفو، المولودة عام 1957، كانت في حالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي”.

يذكر أن إسبانيا سجلت 2991 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما وصلت أعداد الإصابات إلى 42 ألفًا و58 حالة إصابة، حتى صباح الأربعاء، وفقًا لإحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

لم تكن تعاني مشاكل صحية.. وفاة شابة عشرينية بفيروس كورونا في بريطانيا

محمد بدر 6:47 م, الأربعاء, 25 مارس 20

الأمم المتحدة تحذر العالم: فيروس كورونا يهدد البشرية جمعاء

المال - خاص 6:47 م, الأربعاء, 25 مارس 20

محافظ الجيزة: منع التعامل المباشر مع المواطنين وتخصيص طرق إلكترونية

محمود محسن 4:14 م, الأربعاء, 25 مارس 20

«لافارج مصر» تطلق مبادرة لدعم أهالى السويس للوقاية من «كورونا»

نادية سلام 3:35 م, الأربعاء, 25 مارس 20

وزير الإعلام : ياريت مانشوفش حد في الشارع بعد الساعة 7

هاني جميعي 3:35 م, الأربعاء, 25 مارس 20

وزيرة الصحة تعلن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المال - خاص 2:53 م, الأربعاء, 25 مارس 20