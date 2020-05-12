إصابة نائبة بفيروس كورونا والبرلمان يواصل عقد جلساته الأسبوع المقبل

أصيبت الدكتورة شيرين فراج، عضوة المجلس بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم عزلها بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد أن ثبتت إيجابية التحليل.

ورغم ذلك أعلن نواب في البرلمان عقد الجلسات العامة في موعدها المقرر، الأحد المقبل، رغم إصابة إحدى النائبات بفيروس كورونا المستجد. النائبة شيرين فراج



وتلقي عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ممن خالطوا النائبة المصابة الخميس الماضي، أثناء حضورها اجتماع اللجنة بضرورة عزل أنفسهم 14 يوما.

نواب البرلمان المخالطين للنائبة المصابة لم يخطروا بالخضوع لتحليل البي سي آر حتى الآن

وكشف النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحاته لـ: “المال” عن تداول أنباء عبر جروب الواتس آب الخاص بالنواب خبر إصابة النائبة شيرين فراج، مؤكدا أن البرلمان لايزال مستمر علي عقد جلساته في موعدها دون تأجيل.

وأوضح عضو المجلس أن المجلس يطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولكن طبيعة عمل النواب تفرض عليهم التعامل اليومي مع المواطنين والتواجد في الأماكن المختلفة لأداء مهامهم اتجاه دوائرهم، مما يعرضهم للإصابة هذا الفيروس.

ولفت إلى أن أمانة البرلمان لم تبلغ النواب المخالطين بشيرين فراج، وهو منهم للخضوع لتحليل البي سي آر الخاص بفيروس كورونا، منوها أن لا مانع من إجرائه حفاظا على صحتهم.

فيما تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب البرلمان والأمين العام للبرلمان لحرصهم على استمرار جلسات البرلمان خلال الفترة القادمة لإصدار التشريعات المهمة التى تتعلق أولا بالموازنة العامة للدولة أو التشريعات التى تتعلق بالحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وقال “عابد” فى تصريحات له منذ قليل إننا شاهدنا الإجراءات الاحترازية رفيعة المستوى التى قامت بها الأمانة العامة للبرلمان بقيادة المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس وجميع أعضاء الأمانة بناء على تعليمات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ولذلك نؤكد نحن كنواب بالبرلمان أننا مستمرون فى دورنا التشريعى والرقابى لإنجاز ما تبقى أمامنا من تشريعات جماهيرية ومهمة تتعلق بمصالح المواطنين والموظفين وأصحاب المعاشات، وأيضا التشريعات المتعلقة بوزارة الصحة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2020 – 2021.

وأعرب النائب علاء عابد عن ثقته فى أن المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان سيواصل عمله التشريعى والرقابى من أجل مصلحة المواطن الذى أتى بنا الى البرلمان، خاصة أننا ندرك أن التأخير فى إصدار التشريعات سيكون له أضراره بمصالح المواطنين والدولة إضافة إلى أننا نقتدى بما تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجيش مصر الأبيض من أعمال وطنية جليلة لصالح مصر وشعبها.

أمين البرلمان يوجه رسالة إلى النواب

من ناحيته، وجه المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، رسالة طمأنه إلى جميع النواب لاسيما المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مؤكدا أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والأماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، كما تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة هى الأماكن التى ارتادتها النائبة وعزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم، حسبما أفاد مسئول الطب الوقائي.

وقال فوزي، إن وفد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة الذى وصل إلى المجلس اليوم، راجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، خاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وأضاف فوزى، أن الطب الوقائى أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أى أعراض خلال مدة حضانة المرض التى قاربت بالفعل على الانتهاء.

ونقل فوزي إلى جميع النواب، اهتمام رئيس المجلس ومتابعته الحالة الصحية للنائبة شيرين فراج أولا بأول، وأنه على المستوى الشخصى قام بالاتصال بها والاطمئنان عليها وسوف نظل كذلك، متمنا لها بعاجل الشفاء.

وفى سياق متصل، تمنى أعضاء مجلس النواب، الشفاء العاجل للبرلمانية والعودة لممارسة مهامها الرقابية بعد مثولها للشفاء.