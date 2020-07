أعلن مهاجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم، عمرو جمال، المعار لفريق طلائع الجيش، إصابته رسميًا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

ونشر عمرو جمال منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" جاء فيه: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، إيجابي كورونا، نسألكم الدعاء"، حسبما ذكرت روسيا اليوم.