إصابة مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفيروس كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان يوم السبت إن روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أصيبت بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 “، حسبما أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضعت لها.

وذكر متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إن والينسكي تعاني من أعراض طفيفة، مضيفا أنها لم تكن في البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي ولم تجتمع مع أي مسؤول أمريكي كبير قبل أن تثبت الفحوص إصابتها بالوباء.

وأضاف المتحدث أن والينسكي حضرت قمة الصحة العالمية في برلين يومي الإثنين والثلاثاء، وأنها كانت تضع الكمامة دائما إلا عند تناول الطعام أو التحدث علنا. وعادت والينسكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقالت المراكز إن والينسكي تلقت جرعات اللقاح كاملة ولم تُصب من قبل بكوفيد-19، مضيفة أنها عزلت نفسها في بيتها وستشارك افتراضيا في الاجتماعات المقررة.