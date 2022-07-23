إصابة محمد شريف بتمزق في العضلة الضامة وغيابه لمدة شهرين

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرضلها خلال مواجهة الزمالك، في نهائي كأس مصر، مساء الخميس الماضي.

كان محمد شريف قد خضع لأشعة، خلال الساعات الماضية؛ للوقوف على إصابته، وأكدت الأشعة إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، وغيابه لمدة تصل إلى شهرين.

وأعلن الأهلي، عبر موقعه الرسمي، إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، سيغيب على إثرها لمدة تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.

وأوضح الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن محمد شريف سيبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك.